Mondiali di Atletica, subito test del sangue per Usain Bolt

Niente sconti della Iaaf nella lotta al doping per i Mondiali di atletica di Mosca. Appena sbarcato in Russia, Usain Bolt e alcuni suoi compagni della squadra giamaicana sono stati infatti sottoposti al prelievo del sangue per alcuni controlli sull'eventuale utilizzo di sostanze proibite. "Useremo le maniere forti con controlli a tappeto prima e durane le competizioni", hanno spiegato fonti della Federazione.