Fabrizio Macchi trovato positivo al fenoterolo

L'azzurro paraciclista Fabrizio Macchi è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato il 6 luglio scorso a Verolanuova (Bs), in occasione del Campionato italiano cronostrada di handbike. Nel campione analizzato è stata rilevata la presenza di fenoterolo. In passato Macchi aveva saltato i giochi paralimpici di Londra a causa della frequentazione con Michele Ferrari, il medico più volte implicato in questioni di doping.