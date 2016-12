Diamond League: Greco secondo a Montecarlo

Daniele Greco torna protagonista nel meeting di Montecarlo, decimo appuntamento stagionale della Diamond League di atletica leggera. Il campione europeo indoor nel salto triplo azzecca l'ultimo dei sei salti a disposizione, atterrando a 17,25 a soli 5 centimetri dall'olimpionico statunitense Christian Taylor (17,30). Tra i due si ripete, quindi, il verdetto emesso dalla pedana del Golden Gala di Roma. Quarto l'altro azzurro in pedana, il bronzo olimpico Fabrizio Donato (16,84), preceduto dal cubano Pedro Pablo Pichardo con 16,94. Nell'asta grande prova dell'olimpionico francese Renaud Lavillenie che vola a 5,96, primato mondiale stagionale. Ottavo posto per il primatista italiano Giuseppe Gibilisco che supera subito 5,40, ma poi fallisce per tre volte la quota superiore di 5,60.

Niente da fare per la 4x100 azzurra. Il testimone cade a terra al primo cambio tra Fabio Cerutti e Simone Collio, senza mai giungere nelle mani di Enrico Demonte e Francesco Basciani, entrambi esordienti nel quartetto assoluto. Vittoria agli Stati Uniti che con Justin Gatlin in quarta frazione fanno 37"58, migliore prestazione mondiale stagionale e record del meeting. Gatlin si è imposto anche nella finale dei 100 metri in 9"94, davanti al connazionale Locke (9"96) e al francese Vicaut (9"99). Spettacolo nei 1500 metri maschili. Il keniano Asbel Kiprop, iridato della specialità, taglia il traguardo in 3'27"72 e trascina anche l'olimpionico di 5000 e 10000 metri Mo Farah, che corre in 3'28"21. Per il britannico di origine somala è anche primato europeo, meglio del 3'28"95 che lo spagnolo Fermin Cacho ottenne il 13 agosto del 1997 a Zurigo.