Doping, il preparatore Chris Xuereb scarica Powell e la Simpson

Per difendersi, il chiacchierato massaggiatore e preparatore Chris Xuereb sceglie una dura lettera inviata via mail ai media. "Non dovrebbero prendersela con me: sapevano benissimo che tipo di integratori stavano prendendo - scrive l'esperto di fitness inviso al coach del gruppo Stephen Francis -. E' tempo che gli atleti si assumano le loro responsabilità quando ci sono questi casi di doping, invece di cercare sempre delle scappatoie, prendendosela con il loro fisioterapista, con il barista o con qualcun altro".



"Sono estremamente deluso dal fatto che questi atleti abbiano accusato me per le loro violazioni al regolamento - continua Xuereb -. C'è bisogno che la Wada e il grande pubblico la smettano di prendere per buone certe storie e di ritenere certa gente ancora credibile".



Poi il preparatore entra nel dettaglio della sua consulenza per Powell e la Simpson, spiegando di essersi limitato a sperimentare una nuova forma soft di massaggio e di aver fornito una consulenza nutrizionale. "Ho cominciato a lavorare con questi atleti due mesi fa, per aiutarli a superare certi infortuni cronici a cui erano soggetti - precisa -. La cosa più importante da sottolineare è che io non ho mai dato sostanze proibite o illegali ad Asafa Powell e Sherone Simpson. Ho solo raccomandato loro di assumere delle vitamine, e tutte quelle consigliate da me erano acquistate in negozi di integratori alimentari dalla chiara reputazione e dove si vendono solo prodotti di aziende conosciute da tutti". "Comunque queste vitamine le ho prese su indicazione degli atleti e del loro agente, e poi tutto è stato mostrato al coach del gruppo MVP Stephen Francis: quindi tutti sapevano tutto", continua, puntando il dito contro tutto il team.



Il sospetto di Xuereb, dunque, è che Powell e la Simpson abbiano preso integratori che lui non aveva consigliato: "E' ovvio che abbiamo preso questi integratori di cui non hanno mai parlato con me. Infatti sono stato informato dalla polizia italiana che gli atleti erano stati trovati in possesso di certe sostanze". La colpa, per il preparatore, sarebbe quindi da attribuirsi esclusivamente agli atleti: "E' purtroppo chiaro che questi atleti non hanno seguito alla lettera i miei suggerimenti e le raccomandazioni della Wada. Faccio notare che ai Trials giamaicani oltre a Powell e Simpson, sono risultati positivi altri tre atleti, che non conosco e con i quali mai ho avuto contatti".