ATLETICA Powell e Simpson, tornati in Giamaica, sono indagati dalla Procura Intanto spunta un'altra positività: doping anche per la discobola Randall

16 luglio 2013

Asafa Powell e Sharone Simpson hanno lasciato l'Italia per tornare in Giamaica. Lunedì notte i due velocisti hanno abbandonato l'albergo di Lignano Sabbiadoro per volare in patria. Entrambi, insieme al loro preparatore Xuereb, sono indagati dalla Procura di Udine per violazione della legge sul doping. Intanto la Giamaica è sotto shock per un'altra positività: la discobola Allison Randall è risultata positiva in occasione dei trial di giugno.

Randall, che ha gareggiato lo scorso anno al Giochi di Londra, ma senza riuscire a qualificarsi per la finale, ha ricevuto dalla Commissione antidoping della sua federazione la comunicazione sulla positività ad un diuretico vietato ma, come già Powell e Simpson, ha negato di aver consapevolmente assunto sostanze proibite per migliorare le proprie prestazioni. "Non ho preso intenzionalmente alcuna sostanza vietata. Sono sempre stata attenta a tutto quello che ho consumato. Quindi sono assolutamente sconvolta e sorpresa", ha detto l'atleta, detentrice del record nazionale del lancio del disco con la misura di 61,21 metri, in un dichiarazione alla radio giamaicana RJR 94 FM.

Intanto, la Procura udinese ha convalidato il sequestro di una cinquantina di scatole fra compresse, fiale, spray e pomate senza etichetta o con le indicazioni in inglese che non consentono di comprendere la posologia, portate via dai carabinieri del Nas di Udine nel corso della perquisizione effettuata nella notte tra domenica e lunedì nelle stanze di Asafa Powell, Sherone Simpson e del loro preparatore Cristopher Xuereb. La Procura ed i carabinieri del Nas di Udine stanno individuando un laboratorio attrezzato per effettuare le analisi e comprendere se il materiale contenga la sostanza dopante. Gli inquirenti stanno anche cercando di capire se gli accertamenti siano ripetibili o meno. In questo ultimo caso dovrebbero essere effettuati con tutte le garanzie a tutela dei tre indagati.