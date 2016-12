Doping: Powell e Simpson non si allenano

Asafa Powell e Sheron Simpson non sono scesi in pista allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. I due atleti, risultati positivi ai test antidoping durante i Trials giamaicani di giugno, sono rimasti in albergo in seguito alla perquisizione dei carabinieri del Nas di Udine, che sono entrati anche nella stanza del preparatore atletico, il canadese Christopher Xuereb. Al momento non risulta nessun indagato. Martedì sera, in occasione del XXIV meeting internazionale di atletica leggera "Sport e solidarietà", Asafa Powell non parteciperà come testimonial e non sarà presente nemmeno alla cena di gala per raccogliere fondi in beneficienza. Testimonial del meeting resta Shelley Ann Fraser-Pryce, due volte campionessa olimpica dei 100, che correrà come lo scorso anno insieme con atleti disabili. "Dispiace moltissimo, ma aspettiamo gli esiti delle controanalisi - commenta l'organizzatore del meeting Giorgio Dannisi -. Nei dieci anni in cui Powell ci ha fatto da testimonial a titolo completamente gratuito abbiamo raccolto quasi 30 mila euro destinati in beneficienza".