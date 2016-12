Atletica, Tyson Gay positivo a un controllo antidoping

Una clamorosa notizia scuote il mondo dell'atletica. Il velocista statunitense Tyson Gay, rivale di Usain Bolt, che recentemente ha firmato la miglior prestazione dell'anno sui 100 metri in 9"75 nella finale dei Trials Usa, è stato trovato positivo a un controllo antidoping, che risale al 16 maggio scorso. Non è stata comunicata la sostanza. Gay ha annunciato che non parteciperà ai prossimi Mondiali in programma a Mosca dal 10 al 18 agosto.

Gay, al telefono in 'conference call' da Amsterdam dove si trova per un periodo di allenamenti, ha spiegato, piangendo, di essere risultato positivo per una sostanza ancora non identificata, e di aver ricevuto due giorni fa la comunicazione da parte dell'Usada, l'agenzia antidoping statunitense.



Le analisi per le quali è risultato positivo sono relative a un prelievo dopo una gara cui ha preso parte durante il mese di maggio. Le controanalisi devono ancora essere eseguite. ''Non posso parlare di sabotaggio - ha detto lo sprinter americano - Fondamentalmente mi sono fidato di qualcuno e questa fiducia è stata tradita. Ho fatto un errore e ora non sarò in pista al meeting di Monaco e poi ai Mondiali".