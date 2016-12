Bolt vola a Parigi: con 19.73 risponde a Gay

Fantastico l'allungo negli ultimi cento metri che gli permette di tagliare per primo il traguardo, mostrando anche ai suoi avversari di essere in gran forma in vista dei Mondiali che si disputeranno a Mosca dal 10 al 18 agosto.

Bolt non è l'unico a brillare, la sorpresa di serata arriva dai 400 metri uomini dove l'atleta di Grenada, Kirani James vince la prova con la migliore prestazione mondiale dell'anno (43''96). Il campione olimpico di Londra sulla distanza batte lo statunitense LaShawn Merritt (44''09). Resta comunque ancora lontano il record del mondo (43''18) detenuto dal 1999 dallo statunitense Michael Johnson.