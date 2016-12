Atletica, caso Schwazer: altre cinque persone indagate dalla Procura di Bolzano

Come riportato dal Sole 24 Ore, emergono pesanti accuse della procura di Bolzano contro la Federazione di atletica leggera ed il Centro sportivo dei carabinieri, colpevoli secondo gli inquirenti non solo di carenze sul versante dei controlli, ma addirittura di connivenza. E' quanto emerge dalle carte sulle indagini pubblicate dal quotidiano. La dirigente del Settore Sanitario e Antidoping della Fidal Rita Bottiglieri ed i medici federali Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto, sono accusati di aver partecipato a ''un medesimo disegno criminoso concorso a favorire l'atleta Schwazer nell'utilizzo di farmaci''. Per Michele Didoni, allenatore del marciatore altoatesino, appartenete al Centro sportivo dei CC, l'accusa è di aver ''concorso nel delitto ipotizzato di commercio di sostanze dopanti, in quanto si accordava con Schwazer per l'acquisto di farmaci''. Eppure ''nel corso delle indagini - scrivono i magistrati - non sono emersi elementi dai quali risulta che l'indagato Fischetto abbia segnalato agli organi competenti del Coni la necessità di effettuare controlli ematici e antidoping nei confronti del marciatore, così come obbligo giuridico a lui incombente nella sua qualità di sanitario della Fidal e della Iaaf''. I medici della Fidal Giuseppe Fischetto e Pierluigi Fiorella si sono autosospesi dal loro incarico.



Proprio in seguito alle notizie sull'inchiesta di Bolzano pubblicate dal Sole 24 ore, la Procura antidoping del Coni ha aperto un fascicolo su eventuali complicità nel caso doping di Alex Schwazer. Il fascicolo riguarda tesserati e non tesserati, per il nuovo capitolo che riguarda la Fidal. Alla procura di Bolzano è stata chiesta l'acquisizione degli atti. Il fascicolo è stato aperto per accertare eventuali violazioni della normativa antidoping, ai sensi dell'articolo 2.8 del Codice Wada, che parla di "somministrazione o tentata somministrazione a un atleta durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata". Ma anche fuori dalle competizioni, o "altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle norme sportive antidoping".

Nel frattempo lo scandalo fa parlare anche oltre oceano. Il New York Times, infatti, accusa la Iaaf di aver "coperto" Schwazer, ma la federazione di atletica non ci sta. Anzi si dice "scioccata dalle accuse e rifiuta categoricamente queste affermazioni. Il caso si riferisce a valori del sangue anomali trattati nel più stretto rispetto della normativa antidoping della Iaaf e della Wada". Il giornale americano, citando l'inchiesta penale della Procura di Bolzano, sottolinea che ad aprile 2012 "la Iaaf era stata informata dei risultati anomali del marciatore".