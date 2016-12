Atletica, Bolt si riscatta a Oslo

Immediato riscatto per Usain Bolt che, battuto nei 100 da Justin Gatlin al Golden Gala di Roma, ha vinto i 200 metri nella tappa di Oslo della Diamond League. Il fenomeno giamaicano ha fermato il cronometro sul 19.79 stabilendo la miglior prestazione stagionale e migliorando il record del meeting che apparteneva al namibiano Frankie Fredericks (19.82 nel 1996). In una gara senza altri sprinter giamaicani e senza statunitensi, il più accreditato rivale, l'olandese Churandy Martina, campione d'europa sulla distanza, è stato squalificato per falsa partenza.

Bolt, nonostante qualche problema che ne ha compromesso la prima parte di stagione, è scattato abbastanza bene dai blocchi, poi si è disteso con la solita immensa falcata e ha vinto senza troppi sforzi precedendo l'idolo locale Jaysuma Saidy Ndure (20.36) e il britannico James Ellington (20.55). Per quanto riguardi gli italiani in gara, buon quarto posto nei 100 ostacoli per Veronica Borsi, neo primatista italiana, che ha festeggiato il suo 26esimo compleanno con il tempo di 12.99 nella gara vinta dalla britannica Tiffany Porter (12.76). Settimo posto invece per Yadisleidy Pedroso che ha chiuso i 400 ostacoli in 55.68, abbastanza lontano dal 54.54 che gli è valso il nuovo record italiano: la gara è stata vinta dalla ceca Zuzana Hejnova (53.60).