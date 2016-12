Atletica, Usain Bolt: "Balotelli mi è antipatico ma resta un grande"

Alla vigilia del Golden Gala di atletica di Roma, Usain Bolt parla di Balotelli : "E' un grande calciatore, forse un po' troppo aggressivo per i miei gusti. Non sbaglia mai un rigore. Mi è capitato di incontrarlo un paio di volte e non mi è stato molto simpatico - ha detto l'uomo più veloce del mondo - Ma per me resta un grande". Replica SuperMario su Twitter: "Conosci le persone prima di giudicarle. Non è bello quello che tu hai detto su di me".

Le parole di Bolt non sono affatto piaciute a Balotelli, che gli ha subito risposto per le rime in inglese su Twitter.



L'uomo dei record è tifoso del Manchester United e di tanto in tanto ha provato a dare calci al pallone anche in pubblico lasciando intendere di voler provare a giocare a calcio a fine carriera. ''A fine carriera - ha detto in un'intervista a Rai Sport 1 - proverò per qualche squadra che mi vorrà. Voglio farlo anche per una piccola squadra, ci sto pensando veramente. Ferguson? E' stata davvero una notizia triste, non vedo l'ora che ricominci la stagione''.



Sul Golden Gala: ''Correre a Roma e' bellissimo, qui la gente mi fa sentire un affetto che altrove non c'è. Ci sono sempre tanti spettatori, e questo mi dà la carica. Ora sto così così, ho avuto dei piccoli malanni che avrebbero potuto compromettere la stagione, ma farò il massimo per non tradire il pubblico, come faceva Mennea", ha concluso Bolt.



BOLT AGGIUSTA IL TIRO

"Non ho mai detto che non mi piaci ma sono i media che fanno i titoli. Direi una bugia se dicessi che non corro veloce ma non dire una bugia su di me per un titolo". Così Usain Bolt, via twitter, controreplica a Mario Balotelli.