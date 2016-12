Atletica, Golden Gala Roma: Il sogno di Borsi, Trost e Greco

Daniele Greco, Alessia Trost e Veronica Borsi sono pronti per il Golden Gala 2013, in programma allo stadio Olimpico di Roma. "Gareggiare all'Olimpico al Golden Gala dedicato al mio corregionale Pietro Mennea è un onore", ha dichiarato il campione europeo indoor nel salto triplo, Greco. Esordio a Roma anche per la Trost e Veronica Borsi che correrà sui 100 hs, dopo il recente record italiano ottenuto ad Orvieto.