Golden Gala, Usain Bolt: "E' un onore correre per Mennea"

"Ho dimostrato negli anni quello che sono. Io sono pulito". Usain Bolt smorza sul nascere la polemica che ha accompagnato il suo arrivo Roma, legata ad alcune foto fatte dal bi-campione olimpico e postate su Instagram in cui è ritratto mentre fa il segno della vittoria accanto a delle t-shirt di un'azienda americana che spesso nelle sue collezioni non disdegna di inneggiare all'uso di marijuana.

Nonostante le t-shirt in questione non facessero espliciti riferimenti alla cannabis,il giamaicano ha ricevuto numerose critiche da alcune associazioni che combattono la dipendenza dalla droga. "I media vogliono sempre arrivare ai grandi titoloni - rileva Bolt in conferenza stampa a Roma - ma io non ritengo che non sia stata fatta della pubblicità. Un mio amico ha creato una linea di abbigliamento e io ho fatto soltanto qualche foto. Ma ho dimostrato negli anni quello che sono: io sono pulito". Negli anni scorsi Bolt aveva comunque ammesso di aver fumato marijuana in età adolescenziale, "come da noi fanno tutti", aveva precisato in quell'occasione precisando che si era trattato di un fatto episodico.