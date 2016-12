Atletica, Pistorius: processo rinviato al 19 agosto

E' stato rinviato al 19 agosto da un tribunale sudafricano il processo a carico di Oscar Pistorius, accusato di aver ucciso la fidanzata a colpi di arma da fuoco lo scorso 14 febbraio. Si è deciso per il posticipo dopo che i legali dell'atleta paralimpico hanno chiesto più tempo a disposizione per preparare il caso. Pistorius ha sparato quattro volte attraverso la porta del bagno a Reeva Steenkamp nella sua abitazione di Pretoria.

I legali dell'atleta paralimpico hanno detto ai giudici che si è trattato di un tragico errore e che Pistorius ha agito per difendersi da quello che credeva fosse un intruso mentre i magistrati lo accusano di omicidio premeditato per aver sparato attraverso la porta, colpendo la bella Steenkamp in diverse parti del corpo. Pistorius resterà libero su cauzione.