"Bright Delivery", 1500 km di corsa e gioia per lo sport

19 gennaio 2016

Millecinqucento km di corsa alla scoperta dell'Europa per celebrare "un'icona dello sport". E' questa l'idea alla base di " Bright Delivery ", ultima iniziativa targata Diadora per trasformare la semplice consegna di una calzatura in un'impresa epica e straordinaria. Una staffetta spettacolare, mai intrapresa prima, attraverso paesaggi e terreni diversi seguita da un team speciale di supporto e da una troupe per gli aggiornamenti live.

Per partecipare all'evento non è necessario essere un maratoneta. Basta iscriversi sul sito Makeitbright.diadora.com e superare una selezione che durerà fino a gennaio inoltrato. Ai runner non sono richieste doti particolari, ma un'autentica e consolidata passione per la corsa e per lo sport.



Protagonista della staffetta sarà il primo paio di SS2016 N9000, modello storico che Diadora ha deciso di aggiornare e riproporre. Una volta uscito dallo stabilimento di Caerano di San Marco, questo paio di scarpe l'11 febbraio partirà alla scoperta degli strabilianti scenari dell'Europa meridionale per terminare la propria corsa in Spagna, dove verrà consegnato a Barcellona. Tutto il tragitto verrà seguito in tempo reale sul sito web dedicato al'iniziativa. Un modo per rimanere sempre vicino ai runner provenienti da tutto il modo ed appassionarsi alle loro storie attraverso il fil rouge della corsa.