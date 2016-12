Zanardi: "Mi sarebbe piaciuto il colpaccio, ma l'argento va benissimo"

15 settembre 2016

"Arrivare secondi ai Giochi Paralimpici è tantissimo, mi sarebbe piaciuto fare il colpaccio anche oggi". Così Alex Zanardi ha commentato l'argento nella gara individuale in linea di Handbike H5 alle Paralimpiadi di Rio. "Tecnicamente il percorso era durissimo. Sarà che ho dormito pochissimo, ma oggi ero già vuoto in partenza", ha detto l'atleta, alla seconda medaglia in due giorni, dopo l'oro nella cronometro H5.