Wrestling: la proposta di nozze di John Cena a Nikki Bella

3 aprile 2017

Finale con sorpresa a WrestleMania 33, al Camping World Stadium di Orlando in Florida. John Cena, uno dei campioni più famosi e celebrati, si è inginocchiato sul ring per chiedere alla collega e compagna Nikki Bella di sposarlo. Una proposta con tanto di anello di diamanti, a cui la bellissima wrestler non ha saputo dire di no. "La scorsa notte è stata veramente indimenticabile. E' un sogno che diventa realtà" ha postato la Bella.