WellDance®, tenersi in forma divertendosi

5 giugno 2017

La partnership a ritmo di musica, benessere e divertimento tra Lotto Sport Italia e WellDance®, il primo metodo al mondo di allenamento che permette di mantenersi in forma e divertirsi danzando, ha debuttato a Rimini Wellness, il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo del wellness.



A tenere a battesimo la partnership la showgirl Giorgia Palmas che sabato 3 giugno a Rimini Wellness si è esibita in una lezione di WellDance® ad alto tasso di energia. Giorgia Palmas, dinamica testimonial Lotto insieme al compagno e campione di bike trial Vittorio Brumotti, incarna con brio i valori della partnership e di una disciplina che coniuga armonia, fitness e stile di vita sano.



Un accordo di sponsorizzazione per i prossimi due anni, grazie al quale l’abbigliamento e le calzature targate Lotto scenderanno in pista al fianco dei WellDance® Ambassador e del loro staff nelle palestre di tutta Italia e nei più importanti eventi dedicati al wellness e al fitness: da Danza in Fiera di Firenze, a Bibione Fitness, a Mediterranean Wellness di Reggio Calabria.



Originale, elegante e divertente, WellDance® è il metodo ideato dall’étoile Raffaele Paganini e dalla ballerina e coreografa professionista Annarosa Petri. La disciplina ufficiale riconosciuta da AID&A (Associazione Insegnanti di Danza), C.O.N.I. e CSI (Centro Sportivo Italiano), propone un’attività fisica di puro divertimento che intreccia gli schemi del fitness con la leggerezza della danza classica, del jazz e dell’hip hop.