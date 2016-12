Vuelta: Aru ci prova, ma Domoulin resiste

10 settembre 2015

Da Roa a Riaza, per l'ennesima tappa di montagna: la frazione è subito caratterizzata da una fuga, con il gruppo maglia rossa controllato dalla Giant-Alpecin di Dumoulin, a cui succede poi l'Astana di Aru. I battistrada restano uniti fino a poco meno di trenta chilometri dal traguardo, quando Cyril Gautier saluta la compagnia in cerca di gloria poco prima dell'ascesa alla Quesera. Nel frattempo è Mikel Landa a fare l'andatura scremando parecchio il gruppo: restano i migliori, con Dumoulin e Aru in pole.

La Quesera: a 19 dall'arrivo si scatena Aru, subito francobollato da Dumoulin. Dopo pochi metri è duello rusticano, con i due in solitaria a battagliare per circa un minuto, prima del rientro di Quintana, Chaves e Majka. Il sardo prova e riprova, ma l'olandese non molla. Nel mezzo riparte Valverde, quindi Chaves, con Aru che insegue tutti. Ai -15 di nuovo un attacco del giovane azzurro, senza esito: la pendenza è ancora troppo tenera per stendere la maglia rossa. In ogni caso al Gpm passa per prima la coppia Roche-Zubeldia, quindi Gonçalves a 24'' e il gruppo maglia rossa a 58''.

Inizia la discesa e Quintana tenta la sortita offensiva lanciandosi lungo le pendenze, ma l'unica emozione finale arriva a 3,3 dall'arrivo, con Dumoulin che scatta in contropiede. Aru accusa il colpo, quindi rientra sul leader della corsa. Non cambierà più nulla: Roche regola Zubeldia, quindi ecco Gonçalves.