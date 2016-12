Vuelta 2016, 5a tappa: Meersman concede il bis in volata

24 agosto 2016

A pochi chilometri dal via di Viveiro scatta la fuga di giornata composta da due corridori: Tiago Machado del Team katusha e Julien Morice della Direct Energie. La coppia di testa arriva a guadagnare oltre 6 minuti sul gruppo che però non vuole farsi scappare la possibilità di chiudere la tappa in volata. Sulle rampe dell'unico Gpm di giornata (di terza categoria), il francese si stacca e al comando resta così il solo Machado.



Il portoghese, però, viene ripreso ai meno 13. Nel finale Gilbert e Clarke tentanto di sorprendere i velocisti con un'azione negli ultimi 2000 metri complice anche una caduta che vede coinvolto anche Krujiswjik ma la Etixx-Quickstep chiude il gap e lancia la volata per Gianni Meersman che si impone allo sprint su Laurent Didier e Kevin Reza. Il colombiano Darwin Atapuma rimane leader della classifica generale davanti a Valverde e Froome.