Vela, Soldini da record nella Rotta del Té

24 febbraio 2018

Subito dopo il traguardo, Soldini non stava nella pelle. "Siamo super felici, ma anche stanchi e provati. Le ultime 48 ore sono state molto toste. Nella Manica di bolina, con tanto vento, tanto mare e un freddo tremendo siamo stati messi a dura prova. Non era facile portare a termine l'impresa, ma ci siamo riusciti. Il tentativo di record è andato benissimo, siamo molto contenti della nostra rotta e delle scelte. La parte più difficile? E' stata l'ultima: con condizioni meteo piu' favorevoli in Atlantico, avremmo potuto guadagnare altri tre o quattro giorni. Ma dai, va bene così. Anzi, a dire il vero, non poteva andare meglio: tecnicamente la barca e' da considerare perfetta. Dall'ultimo cantiere abbiamo ricoperto 19.000 miglia ed e' ancora tutto a posto, sicuramente c'è il lavoro di preparazione di Guido e del team. Un ottimo equipaggio", le sue parole Nell'attesa che il World Sailing Speed Record Council, l'organismo che valida i record oceanici, ratifichi il primato, i festeggiamenti sono già partiti, a Londra come in Italia.