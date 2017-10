USA, O.J. Simpson è libero

1 ottobre 2017

O.J. Simpson torna libero. L'ex campione di football americano e star di Hollywood è stato infatti rilasciato dal Lovelock Correctional Center dopo nove anni di detenzione per rapina a mano armata e sequestro di persona in relazione al furto di alcuni cimeli sportivi in un casinò di Las Vegas. Per i prossimi cinque anni, O.J. Simpson dovrà presentarsi periodicamente davanti alla commissione della libertà condizionata del Nevada.