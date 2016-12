Un anno di sport su Facebook: Mayweather è il più social del 2015

11 dicembre 2015

Mancano ancora 20 giorni all'ultimo dell'anno, ma il 2015 si è caratterizzato per una crescita senza precedenti delle discussioni riguardanti lo sport su su Facebook. Come parte del progetto Year in Review, il social di Zuckerberg ha individuato gli atleti più popolari nelle conversazioni sul network. La top 10 dell’anno è stata creata misurando la frequenza con la quale un argomento è stato menzionato su Facebook tra gennaio e dicembre 2015. E per realizzare questi elenchi, i post sono stati analizzati in forma aggregata e anonima e categorizzati in maniera tale da creare una classifica generale.



Gli atleti più citati su Facebook quest'anno sono stati i boxer Floyd Mayweather e Manny Pacquiao: la maggior parte delle conversazioni su di loro sono state create durante la Fight of the Century (l'incontro del secolo) disputatosi lo scorso 2 maggio a Las Vegas. #MayPac, questo l'hashtag utilizzato per la sfida, è stato uno dei più grandi eventi sul social, con 37 milioni di persone che hanno generato oltre 115 milioni di post, commenti e Mi Piace. Medaglia di bronzo per Ronda Rousey, atleta di arti marziali miste, judoka e attrice statunitense: nel mese di febbraio è riuscita a mettere a segno un nuovo record sottomettendo in soli 14 secondi la precedentemente imbattuta Cat Zingano.