Ufc, rissa post match: Khabib e McGregor rischiano la squalifica a vita

12/10/2018

Quello che è successo alla T-Mobile Arena di Las Vegas subito dopo il match tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor dello scorso 6 ottobre rischia di generare pesanti ripercussioni. Il russo ha vinto al quarto round per sottomissione sull'irlandese, ma a causa della rissa che si è scatenata appena è stato dichiarato vincitore e confermato campione dei pesi leggeri Ufc non gli è ancora stata consegnata la cintura. Non è finita qui, perché la Commissione sportiva del Nevada ha sospeso sia lui che McGregor a partire da lunedì 15 fino almeno al 24, quando ci sarà un'udienza in cui si deciderà se la sospensione sarà a tempo indeterminato, mentre le autorità stanno analizzando i filmati per capire cosa è successo di preciso.

Allo stesso tempo verrà esaminata la posizione di Zubaira Tukhugov, che ha partecipato alla rissa nell'ottagono e ha colpito McGregor a incontro finito. Non si è fatta attendere la reazione di Khabib per difendere l'amico e lottatore: "Se decidono di cacciarlo, sappiano che perderanno anche me", ha annunciato sui social. Poi ha tenuto a specificare un aspetto particolare della questione: "Non abbandoniamo mai i nostri fratelli in Russia e io andrò fino in fondo. Se decidete di cacciarlo, non dimenticate di inviarmi il mio contratto stracciato, altrimenti lo straccerò io stesso. Avete cancellato l'incontro di Tukhugov e lo volete licenziare per aver picchiato McGregor. Ma non dimenticate che è stato l'irlandese che ha colpito per primo mio fratello, guardate il video!".



Infatti circola da diversi giorni il video dell'esatto momento in cui inizia la rissa: è l'irlandese a scagliare un gancio sinistro a un membro dell'angolo di Khabib (suo fratello Abubakar) in cima alla recinzione della gabbia, subito dopo che The Russian Bear aveva scavalcato la stessa dirigendosi verso Dillon Davis, compagno di team dell'irlandese, che lo aveva insultato. E solo qualche secondo più tardi Tukhugov è saltato dentro il ring e ha colpito alle spalle McGregor.