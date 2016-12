UFC: Conor McGregor nella storia

13 novembre 2016

Sul ring del Madison Square Garden di New York, Conor McGregor ha scritto una pagina di storia della UFC . Il fuoriclasse irlandese di arti marziali miste, infatti, ha distrutto in soli due round il campione in carica Eddie Alvarez , conquistando la corona dei pesi leggeri. Già detentore del mondiale dei piuma, McGregor è il primo fighter a detenere contemporaneamente due cinture in diverse categorie di peso.

Non ci poteva essere palcoscenico migliore, il mitico Madison Square Garden di New York, per scrivere la storia delle arti marziali miste. Davanti a oltre 20mila spettatori, McGregor ha demolito Alvarez per ko al secondo round, dopo aver mandato al tappeto il 32enne avversario per ben tre volte nel primo. A meno di due minuti dal termine della seconda ripresa, l'arbitro John McCarthy ha fermato un match a senso unico consegnando il titolo allo sfidante.



A fine match non solo le classiche frasi di circostanza. "Eddie è un combattente solido, è un guerriero, ma non avrebbe dovuto essere qui con me. E questa la verità. Non è mai successo prima (a proposito delle due corone detenute contemporaneamente, ndr). Tutto ciò che ho sognato è diventato realtà" ha detto McGregor, che ha annunciato la prossima paternità. Il campione irlandese diventerà padre per la prima volta nel maggio 2017. Una doppia vittoria, quindi, dentro e fuori dal ring.