Tuffi: la Cagnotto non esclude un ritorno

8 ottobre 2017

Per ora è solo una cosa buttata lì, un'idea allo stato embrionale, anche perché Cagnotto e Dallapè sono ora concentrate su una nuova sfida, la più difficile, quella di essere mamme. La pluricampionessa italiana è in dolca attesa, mentre la compagna di tanti tuffi ha dato alla luce la piccola Ludovica sei mesi fa. Sincronizzate nel lavoro e quasi nella vita privata.



"Ho invitato Tania a ritornare in gara, per ora è solo un'idea. Penso di riuscire a conciliare la famiglia. Io sto pensando al 2020, devo convincere Tania. Prima devo vedere come reagisce il mio fisico" ha spiegato la Dallapè da Gardaland. Al suo fianco l'inseparabile amica, pronta a calarsi nell'esperienza più bella per una donna. "Mamma protettiva? Forse sì, se ho preso dalla mia che era sempre preoccupata quando viaggiavo - ha spiegato la Cagnotto -. Non so che tipo di mamma sarò. Le insegnerò i valori, l'educazione, speriamo prenda le cose migliori". Poi l'apertura (o meglio la netta non chiusura) sul ritorno alla gare. "Francesca sa essere molto insistente quando si mette in testa una cosa, se lei insiste tanto potrei anche ricascarci!". Gli appassionati di tuffi possono sognare: la coppia che ha vinto l'oro mondiale nel 2015 e uno storico argento alle Olimpiadi di Rio nel trampolino da 3 mt sincro femminile sta pensando a Tokyo 2020.