Tuffi: Cagnotto verso il ritiro con il sorriso

10 maggio 2017

A 32 anni Tania Cagnotto è pronta a dire basta, dopo una montagna di medaglie conquistate in carriera. Sabato 13 maggio, la campionessa azzurra di tuffi saluterà definitivamente l'agonismo gareggiando agli Assoluti Indoor di Torino da 1 metro, specialità in cui è campionessa del mondo in carica. Intanto Tania si avvicina all'ultimo tuffo con il sorriso, postando un video divertente mentre si allena. "Uno dei motivi x i quali credo sia giunto il momento di smettere l'incubo di ogni tuffatore!" ha scritto divertita.