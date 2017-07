Trump su Twitter: "Stiamo lavorando duro per i Giochi Olimpici 2024"

11 luglio 2017

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato poco fa "Lavorando duramente per ottenere le Olimpiadi per gli Stati Uniti (L.A.) Restate sintonizzati!". Trump si è così unito alla candidatura di Los Angeles, che è in lotta con Parigi, per ospitare le Olimpiadi 2024. Nel frattempo i delegati della città sono a Losanna per presentare la candidatura ai membri del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale.