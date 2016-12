Tragedia nella boxe: muore Mike Towell

1 ottobre 2016

Una nuova tragedia colpisce il mondo della boxe: il pugile scozzese Mike Towell è morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito in un incontro disputato venerdì sera. Il 25enne britannico, categoria pesi welter, era stato portato via dal ring in barella dopo la sconfitta per ko tecnico al quinto round contro il gallese Dale Evans al St Andrews Sporting Club di Glasgow.