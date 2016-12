Tour 2016, 3a tappa: ancora Cavendish, Greipel beffato

4 luglio 2016

Mark Cavendish fa sua la terza frazione del Tour, da Granville ad Angers, 223,5 Km tutti in pianura. Nessuna insidia per i corridori che arrivano compatti fino alla fine. Gli ultimi chilometri sono di studio per i velocisti, con le rispettive squadre determinate per conquistare il piazzamento più favorevole. Alla fine è corsa a due, Cavendish taglia il traguardo per primo beffando ancora una volta Greipel. Il britannico conquista la sua 28esima tappa al Tour, eguagliando Bernard Hinault. Il recordman è ancora Eddy Merckx con 34 successi. In maglia gialla resta lo slovacco Peter Sagan, domani altra frazione per velocisti: Saumur-Limoges di 237 Km.