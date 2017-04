Torino, tutto pronto per Oktagon

7 aprile 2017

I vertici dei due giganti continentali del fighting hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa presso la Sala Juvarra del Comune di Torinoinsieme a Roberto Finardi, Assessore allo Sport del capoluogo piemontese. Presenti alla conferenza il presidente di Fight1 e patron di Oktagon Carlo Di Blasi, il numero uno di Bellator MMA Scott Coker, insieme agli atleti Giorgio e Armen Petrosyan, Mustapha Haida, Martine Micheletto e tutti gli altri protagonisti dello show del Pala Alpitour.



"Siamo orgogliosi di tornare ad essere la capitale mondiale degli sport da combattimento – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Torino Roberto Finardi – Torino ha riconfermato una vocazione straordinaria versa queste discipline con un movimento in grande crescita, il merito è anche di grandi eventi internazionali come Oktagon e dei suoi straordinari protagonisti". Carlo Di Blasi, presidente di Fight1 e patron di Oktagon: "Siamo emozionati per questo ritorno a Torino, questa volta avremo una fight card stupefacente che ha superato ogni aspettativa. Avremo sedici incontri di grandissimo livello con quattro titoli mondiali in palio nella stessa serata, i più importanti atleti nostrani che si incroceranno con le più grandi stelle internazionali di ring e gabbia, e molti altri eventi nell’evento che faranno di Oktagon uno show imperdibile".Scott Coker, presidente di Bellator: "E’ emozionante tornare nella città che ha segnato il debutto delle nostre promotion fuori dal continente americano. Torino ha consacrato il successo di Bellator MMA anche in Europa e lanciato la nostra nuova lega di kickboxing, l’Italia ama questi sport e per la serata al Pala Alpitour abbiamo programmato uno show indimenticabile".



L’EVENTO – Per la sua ventitreesima edizione “Oktagon Bellator - Torino” proporrà i suoi campioni più acclamati, con i fratelli Armen e Giorgio Petrosyan, Mustapha Haida ed altri atleti nostrani che si aggiungeranno alle grandi stelle mondiali di specialità per regalare spettacolo e adrenalina in una cornice unica nel suo genere. Il Main Event di Torino inizierà alle 17:00 e si articolerà in tre atti: ad aprire la serata saranno le arti marziali miste con la gabbia di Bellator MMA 176, cinque match infuocati che vedranno impegnati tra gli altri il beniamino di casa Mihail Nika, atleta moldavo d’adozione torinese che se la vedrà nei 70 kg Contro il francese Samba Coulibaly, e soprattutto il torinese Giorgio Belsanti, opposto nei 61 kg. al portoghese Vando De Almeida.Nel cartellone degli incontri di Bellator MMA spiccano anche il match clou valido per il titolo mondiale Bellator negli 84 kg. tra Melvin Manhoef e Rafael Carvalho e la sfida tra la splendida pluricampionessa russa Anastasia Yankova e Elina Kallionidou. Dalle 19:00 sarà la volta delle Victory World Series, il circuito internazionale di thaiboxe – fight code rules che si disputa in 5 tappe nel mondo, all’interno del quale sono previsti il match per il titolo mondiale WKU dei 70 kg. di Armen Petrosyan che sfiderà il francese Mohamed Houmer e la sfida al femminile per il titolo mondiale ISKA dei 54,5 kg. tra la nostra Chiara Vincis e la super-campionessa francese Anissa Meksem. La serata culminerà alle 21:00 con Bellator Kickboxing, la promotion di Bellator caratterizzata da molti dei migliori kickboxer del mondo: nella fight card del terzo ed ultimo atto spazio all’attesissimo match del pluricampione mondiale di k1 Giorgio Petrosyan, che affronterà il campione rumeno di Super Kombat Amansio Paraschiv. Tra gli altri incontri di Bellator Kickboxing spiccano anche quelli di Mustapha Haida, confermatosi campione del mondo ISKA lo scorso dicembre a Firenze, che incrocerà calci tibie e guantoni con il tedesco Enriko Kehl, e quello della nostra Martine Micheletto, pluricampionessa internazionale di muay thai che proverà a strappare la corona iridata di Bellator Kickboxing nei 56,8 kg. alla regina olandese Denise Kielholtz. Sul ring di Bellator Kickboxing entrerà per la prima volta in Italia l’australiano John Wayne Parr, una leggenda vivente nel panorama mondiale del fighting, che sfiderà in un match spettacolare il nostro Nando Calzetta.



Ma non è tutto. Prima dell’inizio dello show infatti, tra le 16:00 e le 17:00, tutti gli appassionati di MMA avranno la possibilità di incontrare da vicino, per una sessione fotografica o un autografo, due miti del calibro di Alessio Sakara eRoyce Gracie: il “legionario” inizialmente doveva essere uno dei protagonisti della gabbia di Bellator ma è stato costretto al forfait per un infortunio occorso alla mano destra, seconda volta in Italia invece per la leggenda brasiliana, pioniere nello sport delle arti marziali miste riconosciuto dal magazine “Sport Illustrated” tra i cinquanta più grandi atleti della storia. Insieme a Sakara e Gracie ci sarà anche la leggendaria campionessa mondiale Chantal Menard.