Tiro a volo, Europei: Rossi-Pellielo d'oro nel misto fossa

05/08/2018

Belle notizie per lo sport italiano anche dagli Europei di tiro a volo, in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria. La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo ha vinto la medaglia d'oro nella gara di misto Fossa olimpica, con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in finale. Argento agli slovacchi Stefecekova e Rehak, bronzo ai turchi Tuzun e Sariturk.

Coppia mista d'oro, in Austria sognando il bis fra due anni in Giappone. A salire sul gradino più alto del podio sono due autentici fuoriclasse di questo sport, l'olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi e il veterano azzurro (ha 48 anni) Giovanni Pellielo, 4 volte campione del mondo e con 7 partecipazioni olimpiche e 4 medaglie (3 argenti e 1 bronzo) in 4 diverse edizioni dei Giochi. I due hanno vinto la gara del 'Mixed Team' che a partire da Tokyo 2020 farà parte del programma dei Giochi. Quella dei due campioni azzurri è stata una performance straordinaria, al limite della perfezione: nelle qualificazioni avevano ottenuto un ottimo 145/150, mentre in finale hanno commesso solo tre errori conquistando l'oro con 47/50. E' il nuovo record del mondo per i punteggi realizzati in finale, ottenuto con il 24/25 di Pellielo e il 23/25 della Rossi: hanno polverizzato il precedente primato che apparteneva ai finlandesi Makela-Nummela e Tornros. "Direi che è andata bene - è il commento della Rossi - Lo avevamo capito già dalle qualifiche che potevamo fare bene. Ci tenevamo tantissimo a confermarci come campioni europei e in finale abbiamo cercato di dare il meglio". "Sono estremamente felice per questo oro arrivato dopo quello a squadre di ieri - dice invece Pellielo -. La gara è stata tecnicamente molto difficile perché i punteggi sono stati alti, ma noi abbiamo tirato benissimo. Sparare con Jessica è un grande piacere, è una tiratrice straordinaria".