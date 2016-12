Terrore in Sudafrica, surfista attaccato da squalo: lotta e si salva

19 luglio 2015

Attimi di autentico terrore a Jeffreys Bay, in Sudafrica, durante le gare della 7/a tappa della World Surf League, competizione a cui prendono parte solo i migliori atleti del mondo. Il 3 volte campione del mondo Mick Fanning, australiano 34enne, è stato attaccato da due squali mentre stava gareggiando nella prima 'manche' della finale contro il compatriota Julian Wilson. Per un attimo Fanning è stato trascinato sott'acqua da uno dei due animali, che aveva addentato il leash ovvero il laccetto legato a tavola e caviglia del surfista. Urlando, scalciando e colpendo la pinna dello squalo Fanning è riuscito a scampare al primo attacco, durato una ventina di secondi, poi è stato soccorso dal jet-ski del soccorso e dagli uomini che, dal gommone dove stavano effettuando le riprese tv, sono riusciti a trarlo in salvo.