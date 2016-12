Surf, Fioravanti e un altro risultato storico: battuto Slater

7 ottobre 2016

Leonardo Fioravanti batte Slater , ancora. Dopo il successo ottenuto in Australia il surfista azzurro si conferma uno dei prospetti più interessanti. Il 44enne americano, 11 volte campione del mondo, si è dovuto arrendere al talento di Fioravanti che, con questa vittoria, accede al terzo round del Quicksilver Pro France e si lancia che ora viaggia dritto verso un'altra grande prestazione partendo come Wild Card nel World Tour.

Michael Jordan, Tiger Woods o Serena Williams. Per talento e personalità, Kelly Slater è considerato al pari dei grandi sportivi americani, e il suo palmares parla per lui. Ma forse è arrivato il momento di lasciare il testimone ad altri, forse proprio a Fioravanti. In Francia non è stato facile. Slater era partito meglio, ma il giovane italiano non molla e rimane a contatto. Poi due onde perfette valgono il colpo grosso e i pochi italiani presenti possono festeggiare uno storico risultato.