Super Bowl: trionfo Eagles, battuti i Patriots

5 febbraio 2018

Gli Eagles hanno dato vita a una delle più grandi sorprese nella storia della Nfl. Al Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota) è andato in scena un vero e proprio thriller con il grande Tom Brady, quarantenne quarterback dei Patriots, in grado di recuperare più volte durante la partita fino a passare per la prima volta in vantaggio nel quarto e ultimo tempo per 33-32. Ma proprio quando l'ennesimo capolavoro sembrava fatto, gli Eagles sono tornati avanti per 38-33 grazie a un touchdown di Ertz lanciato in end zone dallo splendido Nick Foles (tre touchdown e 400 yards lanciate nella partita) e subito dopo Brady ha perso il pallone del drive decisivo che gli è stato strappato dalle mani da Graham per uno storico "fumble". La partita è finita lì con un ultimo field goal di Philadelphia che ha fissato il punteggio sul 41-33. Trionfo e città in festa a Philadelphia che trionfa per la prima volta nell'evento sportivo più importante degli Usa.