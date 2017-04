6 aprile 2017

Denise ci porta a Obereggen, in Val di Fiemme, per seguire dal vivo lo shooting dell'unico team italiano di snowboard freestyle composto da sole donne. Giorgia Locatin, Elena Sassi e Chiara Bordignon sono la prova di come gli action sports non siano a uso e consumo dei soli ragazzi. Belle, brave e altrettanto spericolate trovano nell'adrenalina e nella passione per questo sport una perfetta via di fuga dalla quotidianità!