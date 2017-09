Sfida l'onda dell'uragano Irma, muore giovane stella del surf

7 settembre 2017

Tra le vittime dell'uragano Irma che sta devastando i Caraibi c'è anche Alexander Zander Venezia, giovanissima stella del surf che ha perso la vita nel tentativo di cavalcare con la sua tavola una delle onde mastodontiche prodotte dalla violentissima tempesta tropicale. Il 16enne è morto infatti a Barbados dopo essere stato sbattuto sugli scogli: insieme ad alcuni amici e colleghi, Zander si era buttato in acqua in un punto della costa orientale e dopo una serie di surfate andate a buon fine è stato travolto da un'onda ingovernabile finendo così contro le rocce. Riportato a riva non senza difficoltà, Zander non ha però ripreso conoscenza e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.