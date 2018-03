Sci nordico: Pellegrino secondo nella sprint a Falun

16 marzo 2018

Sesto podio stagionale in Coppa del mondo, quinto individuale e terzo piazzamento d'onore: questi i numeri aggiornati di Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica libera di Falun conclusa alle spalle di Johannes Klaebo. L'azzurro aveva terminato le qualificazioni con il quarto tempo terminando la semifinale con il ripescaggio. In finale invece, il gigante norvegese (dodicesima vittoria in questa stagione) ha dominato.