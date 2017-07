Sci nautico per disabili, immenso Cassioli: record del mondo nello slalom

E' una stagione da incorniciare quella del campione azzurro, che ai Mondiali di fine aprile in Australia ha dominato la scena con cinque medaglie d'oro . "Sono felicissimo - racconta Cassioli in esclusiva a Sportmediaset.it -. E' l'unico record del mondo che ancora mi mancava e la gioia più grande è averlo conquistato in questo momento della mia vita, nel quale sto portando questo sport nelle case di tanti bambini non vedenti. Anche al buio si può vivere la propria vita con gioia e serenità. Spero che sempre più persone si avvicinino a questo sport, perché dà un grande senso di libertà".