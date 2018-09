Sci nautico paralimpico, grande Italia agli Europei 2018: Cassioli è il re con 5 medaglie d'oro

03/09/2018 di CESARE ZANOTTO

Cassioli ha vinto in slalom girando 5 boe con una corda a 12, mentre in figure è salito sul gradino più alto del podio grazie a una performance da 1770 punti. Un Europeo chiuso da gigante, con un salto di 20 metri che ha sfiorato il record del mondo. "Sono contentissimo perché confermo i miei risultati - racconta Cassioli a Sportmediaset.it -, mentre l'Italia dimostra nuovamente di essere la più forte in Europa. Dedico questo risultato alla Federazione che con grande impegno ci permette di sciare, al mio allenatore Matej Kunert e al nostro capitano di squadra Davide Gandola. E poi un pensiero speciale per l'amico Beppe: dà sempre una grande mano a me e a tutto il movimento, è una persona di riferimento per lo sci nautico paralimpico. Mi auguro inoltre che questi risultati siano di buon auspicio per il mio libro speciale che uscirà il 9 ottobre".



In Francia, con gli atleti paralimpici, hanno gareggiato anche i ragazzi dell'Under 21: "Eravamo tutti insieme - aggiunge Daniele -, mi è piaciuto molto perché l'integrazione tra il paralimpico e i giovani ha un valore infinito". Il fenomeno azzurro è da tempo in prima linea per aiutare in maniera importante i bambini non vedenti e non solo: "Non vedo l'ora di fare toccare queste medaglie ai bambini che sto incontrando e iniziando alla pratica sportiva, in modo che possano servire loro come stimolo. E pure alle famiglie, affinché portino i bambini fuori casa a fare esperienza. Perché lo sport è veramente una terapia che non conosce confini. Prima ancora delle gare e delle medaglie: lo sport è uno strumento magico per godersi meglio la vita".