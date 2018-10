Sci nautico paralimpico, Daniele Cassioli in un romanzo: "Il Vento Contro"

09/10/2018 di CESARE ZANOTTO

Esiste un preciso momento in cui la vita di ognuno di noi può cambiare, in meglio, per sempre. Un momento dopo il quale nulla è più come prima. Un cambio di prospettiva rivoluzionario, che accade esattamente nell'istante in cui prendi l'esperienza più dura che ti sia capitata e la trasformi nell'impulso più importante, profondo e decisivo per raggiungere qualsiasi traguardo tu abbia dentro al cuore. E' la storia di Daniele Cassioli , nato cieco 32 anni fa e diventato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi con 22 medaglie d'oro ai Mondiali e 25 ori agli Europei . La storia di un campione di vita racchiusa nel suo primo libro: " Il Vento Contro ".

Un romanzo, uscito ufficialmente il 9 ottobre ed edito da De Agostini, che trae grande ispirazione dalla vita di Daniele e da tutte le esperienze accadute a un ragazzo nato senza la vista. "Una problematica di questo tipo, nonostante sia grossa e mi abbia causato anche tanto dolore e tanti momenti difficili, mi ha permesso sicuramente di crescere e di essere una persona migliore - racconta Cassioli a Sportmediaset.it -. Nel libro si tratta la tematica della disabilità e della cecità, ma non solo".



Il Vento Contro, infatti, può essere fonte d'ispirazione per chiunque. "Incontro migliaia di persone nelle scuole, nelle aziende, durante eventi di ogni tipo - spiega il campione paralimpico -. E mi sono reso conto che tutti possiamo avere un problema che diventa grande dentro di noi. Una debolezza. Un qualcosa che ci fa sentire meno forti di quello che in realtà siamo. Il segreto invece è partire da noi stessi. E quando iniziamo ad affrontare con leggerezza e determinazione qualsiasi sfida la vita ci metta di fronte, a quel punto ognuno di noi può essere a suo modo invincibile con il proprio vento contro. Il titolo nasce proprio da questo: il vento contro evoca qualcosa che ci ostacola, però questo vento contro in molte situazioni ci fa crescere e ci migliora. Quindi molte volte, ciò che in prima battuta ci appare come un ostacolo invalicabile, in realtà può essere quel vento contro che si trasforma nel nostro trampolino di lancio per diventare migliori e felici".