Sci freestyle: Laax, la palestra acrobatica d'Europa

14 dicembre 2015

Lo sci freestyle è una delle discipline emergenti, che solitamente ammiriamo soltanto durante il periodo olimpico. A Laax, Svizzera, una delle mete sciistiche più gettonate degli ultimi anni, c'è la più grande palestra acrobatica d'Europa, la Freestyle Academy. Il video qui sotto (realizzato da Emanuele Mariotti) mostra come si preparano gli appassionati e gli atleti, sia di snowboard che di sci. Il progetto, ideato dalla FreeSki School, punta a diffondere i metodi di allenamento e svela come si possono provare nuovi trick in totale sicurezza, oltre alle tecniche per migliorarsi, atleticamente e non solo.