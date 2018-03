Scherma, tutto pronto per i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani

15 marzo 2018

Scatta il conto alla rovescia in vista dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani VERONA2018. Dal 1 al 9 aprile, al Cattolica Center di Verona, si svolgerà l'evento iridato di scherma riservato agli under17 ed under20. A meno di quindici giorni dalla prima giornata di gara e soprattutto all’indomani della conclusione dei Campionati continentali giovanili, l’attenzione si rivolge tutta sulla città scaligera, chiamata ad ospitare l’evento numericamente più importante dell’intera stagione agonistica della scherma mondiale.

L'Italia si presenterà al via con la carica che giunge dal bilancio straordinariamente positivo dei Campionati Europei Cadetti e Giovani che ha visto la delegazione azzurra conquistare ben venti medaglie di cui 8 d'oro, 7 d'argento e 5 di bronzo. Sono diversi gli appuntamenti di presentazione e le tappe d'avvicinamento all’evento iridato Verona2018.



Presso la sala CdA di Cattolica Assicurazioni si è tenuta la presentazione ufficiale della location di gara, nonché della sponsorship. Presenti il Sindaco di Verona Federico Sboarina, l’Assessore allo Sport Filippo Rando, il Presidente di Cattolica Assicurazioni Paolo Bedoni e l’Amministratore delegato Alberto Minali, il Presidente del Comitato Organizzatore Mondiali di Scherma Verona 2018 Luca Campedelli, Alessandro Cecchinato, membro del Comitato di Presidenza Mondiali di Scherma Verona 2018, e Alfredo Rota, Campione Olimpico di spada a squadre Sydney 2000.



Mercoledi 21 marzo, alle ore 11.00, invece, sarà il prestigioso Salone d’Onore del CONI ad ospitare la conferenza stampa ufficiale di presentazione dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Verona2018. A presentare la rassegna iridata saranno il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato organizzatore Verona2018, Luca Campedelli, il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, alla presenza degli atleti della squadra azzurra giovanile e dei testimonial.



Intanto, la FIE (Federazione Internazionale di Scherma) ha provveduto ad avviare le procedure d’accreditamento giornalistico per i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Verona2018. Si invitano pertanto i colleghi giornalisti, le testate e quanti interessati a svolgere attività giornalistica durante le giornate dell’evento presso il Cattolica Center a voler procedere - entro e non oltre il 26 marzo 2018 - a compilare l’apposito form di richiesta d’accreditamento, direttamente sul sito della Federazione Internazionale di Scherma, al link: http://fie.org/media/register/2018/J