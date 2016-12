Scherma, Mondiali Mosca: Italia da sogno, doppio oro nel fioretto

19 luglio 2015

Si conclude in maniera trionfale la spedizione italiana ai Mondiali di scherma. All'Olimpiyskiy di Mosca suona due volte l'inno di Mameli: sia gli uomini che le donne vincono l'oro nella prova a squadre del fioretto battendo entrambe la Russia in finale. Per le azzurre (Di Francisca, Errigo, Batini e Vezzali) è il terzo titolo iridato consecutivo dopo l'oro olimpico, i ragazzi (Garozzo, Baldini, Avola e Cassarà) tornano invece campioni dopo due anni.

E' stata una cavalcata trionfale e quasi perfetta quella del Dream Team azzurro, che demolisce prima il Giappone nei quarti (45-25) e poi l'Ungheria in semifinale (45-18). Anche in finale contro la fortissima squadra russa, padrona di casa e reduce dalla doppietta nell'individuale grazie a Deriglazova e Shanaeva, le azzurre sono fantastiche: un po' di sofferenza in apertura, poi l'olimpionica Di Francisca piazza il primo break (20-14), bissato due assalti più tardi da un'ottima Batini (30-21). A questo punto le ragazze controllano e con Arianna Errigo, bronzo nell'individuale, piazzano la stoccata vincente.



La ciliegina sulla torta la mettono i ragazzi, anche loro campioni olimpici in carica ma costretti ad accontentarsi del bronzo lo scorso anno ai Mondiali di Kazan. Volevano tornare subito sul gradino più alto del podio e ci sono riusciti con una giornata da incorniciare: nei quarti battuti gli Usa 45-27, poi semifinale capolavoro con i forti francesi stesi 45-25, infine il 45-38 rifilato ai padroni di casa. Una Russia che fino all'ultimo resta aggrappata agli azzurri, li scavalca sul 29-30, ma poi deve alzare bandiera bianca. L'Italia chiude seconda nel medagliere, con lo stesso numero di ori della Russia (4), ma senza argenti e un bronzo.