Scherma, Mondiali Mosca: Errigo di bronzo, ma il fioretto è un flop

16 luglio 2015

Dai Mondiali di scherma di Mosca arriva la seconda medaglia per l'Italia ma, considerando la forza del nostro fioretto, è da considerarsi una giornata no per i colori azzurri. Sul podio sale la due volte iridata Arianna Errigo che deve accontentarsi del bronzo, ko in semifinale contro la russa Deriglazova. Niente da fare per l'olimpionica Di Francisca, la pluridecorata Vezzali e il talento Batini, tutte fuori agli ottavi. Male anche gli uomini.