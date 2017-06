Scherma, Europei: la Russia stende l'Italia, argento nella sciabola

17 giugno 2017

Quella della New Gymnasium Arena di Tbilisi, Georgia, nella finale della sciabola a squadre maschile è una vera e propria rivincita per l'Italia contro la Russia che già aveva piegato gli azzurri in finale un anno fa con il punteggio di 45-42. Anche in questo caso, però, Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Aldo Montano devono alzare bandiera bianca per il 45-41 che permette ai russi di riconfermarsi campioni d'Europa. Parte subito in salita la finale dell'Italia che con Luca Curatoli che subisce un primo parziale di 5-2 che costringe l’Italia alla rincorsa. Luigi Samele, però, è bravo a reagire ed a battere Ibragimov nel secondo assalto che rimette l'Italia in carreggiata. Enrico Berrè, poi, consente agli azzurri di mettere la freccia e di archiviare il terzo assalto in vantaggio sul comodo punteggio di 10-15.



Danilenko e Yakimenko, le due stelle della nazionale russa, provano a tenere a contatto i campioni d’Europa che, però, scivolano addirittura a -6 sotto ai colpi ed alle sciabolate di Curatoli, bronzo nella prova individuale. Lo stesso sciabolatore italiano, però, subisce la contro reazione dell'ottimo Danilenko, capace di impattare addirittura a quota 24. L'equilibrio in pedana resiste fino agli ultimi due assalti quando la Russia, prima con Yakimenko, e poi con Ibragimov, riesce ad allungare nel punteggio ed a chiudere i conti sul 45-41 finale. Per l'Italia si tratta della medaglia continentale numero 11 di questa spedizione in Georgia, un nuovo record per la scherma tricolore. L'argento nella sciabola maschile a squadre consente inoltre all'Italia di difendere il primo posto nel medagliere davanti proprio alla Russia. Ora, il prossimo obiettivo per la scherma italiana è il Mondiale di Lipsia.