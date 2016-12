Scherma, Europei 2016: altri due argenti per l'Italia

24 giugno 2016

L'Italia arriva a cinque medaglie agli Europei di scherma a Torun, in Polonia, ma la giornata a squadre lascia l'amaro in bocca per le due sconfitte in finale che sono valse due argenti. A conquistarle sono state le ragazze del fioretto femminile, il "Dream Team" con Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca, battute 45-38 in finale dalla Russia, e i ragazzi della spada maschile, la formazione con Paolo Pizzo, superati nell'atto conclusivo 45-40 dalla Francia.