Scherma, Arianna Errigo raddoppia: "Tirerò anche di sciabola"

3 ottobre 2016

"Sarà una gran bella sfida, mi voglio mettere in gioco, sarà difficilissimo, forse impossibile però le sfide mi piacciono e sono pronta". Con questo spirito Arianna Errigo si mette definitivamente alle spalle la delusione dell'eliminazione agli ottavi alle Olimpiadi di Rio, dove si era presentata da campionessa europea in carica e numero uno del ranking mondiale. Un ko inaspettato che sembrava aver gettato la Errigo in un tunnel di insicurezze e aveva generato una velenosa polemica con l'ex maestro Giulio Tommasini.



Settimane dure alle quali l'azzurra ha reagito tuffandosi in una nuova avventura, che poi tanto nuova non è: "In passato ho fatto qualche campionato italiano con i carabinieri, ma più per gioco che per altro", rivela la schermitrice, che darà comunque priorità al fioretto. "Se la sciabola mi dovesse togliere qualche energia mentale o fisica al fioretto lascerò stare, però io ci credo molto e spero di riuscire in questa impresa – dice, non negando di essere anche a caccia di nuovi stimoli - Dopo la delusione di Rio, al termine di 4 anni quasi perfetti, mettermi in gioco con un’arma che non ho mai usato potrebbe darmi qualcosa in più".



La nuova doppia vita agonistica di Arianna Errigo comincerà sabato prossimo a Erba, con la prima prova di Qualificazione Nazionale: "Sarà una gara per capire dove posso arrivare anche perché partirò come ultima. Non mi verrà regalato niente e non voglio nessun regalo: gareggerò per giocarmi qualcosa di importante e non solo per far presente". L'obiettivo è capire se riuscirà a essere competitiva anche con la sciabola, per presentarsi in Coppa del Mondo con un'arma in più. Calendari e regolamenti lo consentono. Tocca alla Errigo vincere il doppio assalto.