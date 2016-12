Scandalo doping: coinvolto un medagliato giamaicano a Pechino 2008

2 giugno 2016

Dei sei paesi coinvolti in questo scandalo mondiale solo Spagna e Russia si erano dichiarati, più di recente la Turchia. Ora è trapelata la notizia - lanciata da un giornale online giamaicano - del coinvolgimento di un atleta medagliato proprio della Giamaica, la nazione trascinata dai successi di Bolt che nel 2008 a Pechino conquistò 11 medaglie. Oltre all'uomo più veloce del mondo ci sono una decina di altri atleti che possono vantare un titolo in Cina e per questo sono i candidati ad essere coinvolti in prima persona nello scandalo.



Fino alle controanalisi in ogni caso non si saprà nulla di più e Mike Frennel, presidente del Cio giamaicano non ha voluto commentare la notizia. La federatletica, invece, ha sottolineato che non gli è stato notificato nulla.