Sand Volley donne, Summer Tour: a Scandicci la Supercoppa italiana, Pomì ko

24 luglio 2016

Doveva essere una finalissima sulla carta equilibrata, e invece è stata a dir poco schiacciante la superiorità delle toscane. Da una parte del campo è stata semplicemente perfetta Enrica Merlo in ricezione, mentre le campionesse d'Italia in carica non sono riuscite a trovare una contromisura adeguata per contrastare gli attacchi di Loda e Moreno Pino.



La schiacciatrice colombiana (21 trofei complessivi tra il 2005 e il 2015, lo scorso anno in A2 con la maglia della Pallavolo Cisterna) è stata nominata Mvp del weekend abruzzese. Nella finale per il terzo/quarto posto invece Bergamo ha avuto la meglio per 2-0 su Caserta. Tra sette giorni tutti in Veneto per la tappa conclusiva del Summer Tour: dopo la Supercoppa andata a Scandicci, sulla spiaggia di Lignano si assegnerà il tricolore.